சூதாட்டம்.. தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வீரருக்கு 2 ஆண்டுகள் விளையாடத் தடை!

தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வீரர் அல்விரோ பீட்டர்சன் உள்நாட்டுப் போட்டியின் போது சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது. இது உறுதி செய்யப்பட்டதால் 2 ஆண்டுகளுக்கு விளையாட அவருக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ள

English summary

South African cricketer Alviro Peterson alleged to have been involved in gambling, while domestic T20 cricket match. Its confirmed now so that he prohibited to play for 2 years in domestic as well as international matches.