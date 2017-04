10வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட்... அதிரடி ரன் குவிப்பில் சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்!

10வது ஐபிஎல் முதல் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்து வரும் சன்ரைசர்ஸ் அணி அதிரடி ரன் குவிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

English summary

10th IPL: Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bangalore at Hyderabad. sun risers lost 3 wickets at the end of 16 overs with 155 runs.