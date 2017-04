9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் லயன்ஸை வீழ்த்தி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அபார வெற்றி!

பத்தாவது ஐபிஎல் கிரிகெட் போட்டியில் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் லயன்ஸை வீழ்த்தி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sunrisers beat Gujarat lions by 9 wickets.this is the second victory for Sunrisers Hyderabad.