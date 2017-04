10வது ஐபிஎல்: அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து குஜராத் லயன்ஸ் திணறல்!

பத்தாவது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் முதல் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தும் குஜராத் லயன்ஸ் அணிகளும் மோதி வருகின்றன.

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 15:51 [IST]

English summary

Sun risers Hyderabad won the toss and chose fieldig. Gujarat lions will be batting.