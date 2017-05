ஐசிசி டி20 கிரிக்கெட் தரவரிசை.. பாகிஸ்தானுக்கு அடுத்த இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது இந்திய அணி!

உலக அளவிலான டி 20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பங்கேற்று விளையாடும் அணிகளின் தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.அதில் இந்தியாவுக்கு நான்காவது இடம் கிடைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

India have slid to 4th place in the ICC T20I Team Rankings after the annual update on May 1, 2017.India gained five points to move up to 3rd place with South Africa maintaining its pole position in the latest ICC ODI team rankings.