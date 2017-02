ஐபிஎல் ஏலம்: தமிழக வீரர் நடராஜனை ரூ.3 கோடி கொடுத்து வாங்கிய பஞ்சாப்!

ஐபிஎல் ஏலத்தில் தமிழகத்தை சேர்ந்த வீரர் தங்கராசு நடராஜன் ரூ.3 கோடி என்ற விலைக்கு கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியால் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

T Natarajan becomes highest paid Indian player in this auction. KXIP get him for Rs 3 crore.