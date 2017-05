மும்பைக்காக மாஞ்சு மாஞ்சு சாமி கும்பிட்ட பாட்டி யாருன்னு தெரியுமா?

ஐபிஎஸ் இறுதிப் போட்டியில் மும்பை அணி வெற்றி பெற வேண்டும் என சாமி கும்பிட்டுக்கொண்டிருந்த பாட்டி யார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Certified Mumbai Indians fan and Mrs. Nita Ambani’s mother, Purnimaben Dalal did all she could to bring the IPL trophy home. #ThankYouNani pic.twitter.com/SIlxdMDOaL

This Adorable Aunty Praying In The Stands Was The Low-Key Star Of The IPL Final https://t.co/vY0uc38WVy pic.twitter.com/kd7P3jIUEL

the lady in the focus was none other than the mother of Mumbai Indians' owner Mrs Neeta Ambani's mother, Purnimaben Dalal.