ஐபிஎல் பைனலில் பெஸ்ட் கேட்ச்.. பாய்ந்து பிடித்த புனே பவுலர்

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் பைனல் போட்டியில் மிகச்சிறந்த கேட்சை பவுலர் உனட்கட் பிடித்தார்.

10வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் இன்றுடன் முடிவிக்கு வருகிறது. இன்று நடைபெறும் பைனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் புனே அணிகள் மோதுகின்றன.

Sorry, it was so fast that even the reaction meter couldn't track the time! #IPLfinal #RangWahiJungNayi #RPSvMI pic.twitter.com/IhdI2JaJsQ