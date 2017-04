உத்தப்பா, கம்பீர் அதிரடியால் புனேவை வீழ்த்தியது கொல்கத்தா.. புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடம்

உத்தப்பா, கம்பீர் அதிரடி ஆட்டத்தால் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரைசிங் புனே அணியை 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி கலக்கல் வெற்றி பெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kolkata Knight Riders registered a convincing 7-wicket win against Rising Pune Supergiant in the league match of Indian Premier League (IPL) 2017 here on Wednesday