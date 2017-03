ரன் அடிக்க முடியாத கடுப்பில் கோஹ்லி சீறுகிறார்.. சீண்டிப் பார்க்கும் ஜான்சன்

ரன்கள் எடுக்காத காரணத்தினால் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராத் கோஹ்லி வெறுப்படைந்துள்ளார் என முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஜான்சன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Former Australian fast bowler Mitchell Johnson feels Indian captain Virat Kohli is 'frustrated' with lack of runs.