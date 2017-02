ஒரே ஒரு விளம்பர ஒப்பந்தம்தான்.. கோஹ்லி ஃலைப் செட்டில்

பொதுவாக இவ்வளவு நீண்ட ஒப்பந்தத்தை கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் எந்த நிறுவனமும் செய்வதில்லை. ஆனால் கோஹ்லியின் ஃபிட்னசை கருத்தில் கொண்டு, பூமா இந்த ஒப்பந்தத்தை செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Usain Bolt congratulated Virat Kohli for his 100 crore deal with Puma. Indian skipper Virat Kohli became the first Indian player to sign a Rs 100 crore deal with a single brand.