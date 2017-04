சம்பளம் பத்தாது, கூட்டிக் கொடுங்க... ரவி சாஸ்திரியை தொடர்ந்து விராட் கோஹ்லியும் அதிருப்தி

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களின் ஊதியம் மற்ற நாடுகளைக் காட்டிலும் குறைவாக உள்ளதாக ரவி சாஸ்திரியை தொடர்ந்து விராட் கோஹ்லியும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

India captain Virat Kohli is not pleased with the Board of Control for Cricket in India's (BCCI) pay hike and wants Indian cricketers to earn more than what they are getting at the moment.