வார்னர், தவான், வில்லியம்சன் அதிரடி.. பஞ்சாப் அணியை 26 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது ஹைதராபாத்

மொகாலியில் நடந்த ஐபிஎல் லீக் போட்டியில், பஞ்சாப் அணியை 26 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ் அணி வீழ்த்தியது.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 23:09 [IST]

English summary

Defending champions Sunrisers Hyderabad (SRH) posted a mammoth 207/3 against Kings XI Punjab at Mohali in the league game of IPL 2017.