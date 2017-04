யுவராஜ் சொதப்ப.. வில்லியம்சன், தவான் வெளுக்க.. டெல்லியை வீழ்த்தியது சன்ரைசர்ஸ்

டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணியை 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sunrisers Hyderabad (SRH) dominated with both bat and ball to beat Delhi Daredevils by 15 runs in an Indian Premier League (IPL) match.