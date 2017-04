கடவுளுக்கு வயது 44! குவிகிறது வாழ்த்துகள்

44வது வயதில் அடியெடுத்து வைக்கும் கிரிக்கெட்டின் கடவுள் என வர்ணிக்கப்படும் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு ரசிகர்களும், சக வீரர்களும் வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Wishes showering from worldwide for star cricketer Sachin Tendulkar on his 44 birthday on today.