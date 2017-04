ஐபிஎல்லில் மீண்டும் ஃபுல் ஃபார்மில் யுவி! 27 பந்துகளில் 62 ரன்கள் குவித்து சரவெடி!

பத்தாவது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் சன் ரைசர்ஸ் அணியின் யுவராஜ் சிங் மீண்டும் ஃபுல் ஃபார்மில் இறங்கியுள்ளார்.

Thursday, April 6, 2017

10th IPL: Yuvaraj was playing for Sun risers Hydrabad with a full energy. He deployed 62 runs in 27 balls. he became the player of the match.