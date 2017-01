டோணி, பி.வி.சிந்து, கோபிச்சந்துக்கு பத்ம விருதுகள்: குடியரசு தினத்தில் வழங்க முடிவு!!!

ரியோ ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த பிவி.சிந்து, அவருடைய பயிற்சியாளர் கோபிச்சந்த், கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திரசிங் டோணி ஆகியோருக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது

English summary

The Centre has cleared Padma awards for star cricketer and former captain of the Indian cricket team Mahendra Singh Dhoni, Olympic medalist and badminton player PV Sindhu and badminton coach Pullela Gopichand among others