செரீனா வில்லியம்ஸ் வயிற்றிலுள்ள குழந்தை யாரை மாதிரி இருக்கும்? டென்னிஸ் வீரரின் கேவலமான கமெண்ட்

டென்னீஸ் வீராங்கனை செரீனா வில்லியம்ஸ் தற்போது கர்ப்பமாக உள்ளதால் அவருக்கு பிறக்கும் குழந்தை எந்த நிறத்தில் இருக்கும் என்று கேட்ட ருமேனிய நாட்டின் ஃபெட் கோப்பை போட்டியின் டென்னீஸ் கேப்டன் இனவெறி கருத்

English summary

Ilie Nastase could face disciplinary action after apparently making a racist comment about Serena Williams' pregnancy on the eve of Romania's Fed Cup playoff against Great Britain.