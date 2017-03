உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: ஒரே நாளில் தங்கம், வெள்ளி, உலகசாதனை என இந்திய வீரர்கள் அசத்தல்!!

உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியா ஒரே நாளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பதக்கங்களை குவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jitu rai wins gold in 50m rifle competition. Aman preeth singh wins silver medal. India has won six medals till now in the International Shooting Sports Federation.