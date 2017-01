சிபாரிசு கடிதம் இருந்தால்தான் பத்ம விருதா? ஜூவாலா கட்டா கொந்தளிப்பு

பத்ம விருதுகள் பட்டியலில் தமது பெயர் இடம்பெறாததால், பிரபல பேட்மிண்டன் வீராங்கனை ஜூவாலா கட்டா அதிருப்தியில் உள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Thank you sir. Just feel after 16 world titles and 2 Asian games golds if I'm ignored for a padma bhushan, don't know what more I need to do https://t.co/kI1pmFL0M9

English summary

Jwala Gutta questioned the criteria for selecting recipients of the Padma Awards, the country's highest civilian awards, after being left out among the various other sports persons in the list announced on Wednesday.