லா லிகா கால்பந்து தொடர்.. 17வது வார போட்டிகளின் ரிசல்ட் இதோ!

Subscribe to Oneindia Tamil

ஒசாசுனா vs வலன்சியாா

வில்லர்ரியல் vs எப்சி பார்சிலோனா

செல்டா விகோ vs மலாகா

ரியல் பெடிஸ் vs லெஜன்ஸ்

அத்லடிக் பில்பா vs அலாவஸ்

English summary

La Liga game week 17 kicked off yesterday, January 7, with Espanyol managing a 1-1 draw against Deportivo.