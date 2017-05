நடுவருடன் மோதல்.. மெஸ்சி மீதான தடையை நீக்கியது பிஃபா

அர்ஜென்டினா வீரர் மெஸ்சியின் நான்கு போட்டிக்கான தடையை பிஃபா மேல்முறையீடு குழு ரத்து செய்துள்ளது.

English summary

FIFA has lifted its four-game ban on Barcelona star Lionel Messi after a successful appeal by the Argentine Football Association