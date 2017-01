தமிழக வீரர் தங்கமகன் மாரியப்பனுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

ரியோ பாராலிம்பிக் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் மாரியப்பனுக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிரிக்கெட் வீரர் விராட் ஹோக்லிக்கும் பத்ம ஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The list of the Padma awards is out! The prestigious padma award announced Mariappan and Virat