சிங்கப்பூர் ஓபன் சூப்பர் சீரிஸ் பேட்மிண்டன்: சாம்பியன் ஆனார் இந்திய வீரர் சாய் பிரணீத்!

சிங்கப்பூர் ஓபன் சூப்பர் சீரிஸ் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீரர் சாய் பிரணீத் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார்.

English summary

Praneeth won Super Series title at Singapore Open. This is his maiden title in Singapore open.