விளம்பர வருவாயில் டோணியை முந்திய பி.வி.சிந்து.. கோஹ்லியை நெருங்கி அசத்தல்

கிரிக்கெட் மற்றும் பாலிவுட் நடிகர், நடிகைகளே கோலோச்சிய விளம்பர துறையில் பெண்கள் பேட்மிண்டன் துறையிலிருந்து சிந்து புகழ் பெற்றுள்ளது கவனிக்கத்தக்க மாற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In a male-dominated cricketing nation starved of broader sporting success, PV Sindhu stands out both for her choice of sport and victories on the world stage.