பிபிஎல் கோப்பையை கைப்பற்றியது விஜயகாந்த் மகனின் சென்னை ஸ்மாஷர்ஸ் அணி

பிபிஎல் கோப்பையை கைப்பற்றி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது விஜயகாந்த் மகனின் சென்னை ஸ்மாஷர்ஸ் அணி.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai Smashers, head by P.V. Sindu, won the PBL Champion, held in Delhi yesterday.