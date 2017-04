மலேசிய ஓபன் சூப்பர் சீரிஸ்: முதல் சுற்றிலேயே இந்தியாவின் சிந்து, சாய்னா நேவால் அதிர்ச்சி தோல்வி

மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் முதல் சுற்றிலேயே இந்திய வீராங்கனைகள் பிவி.சிந்து, சாய்னா நேவால் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தனர்.

English summary

Former world No 1 Saina Nehwal and PV Sindhu bowed out of the Malaysia Open Super Series in Kuala Lumpur on Wednesday. While Saina lost to fourth seed Akane Yamaguchi 21-19, 13-21, 15-21, Sindhu went down to China’s Chen Yufei 21-18, 19-21, 17-21.