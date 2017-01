நானே படித்து டாக்டர் பட்டம் வாங்குவேன்.. டிராவிட் அதிரடி அறிவிப்பு !

தாமே ஆய்வு செய்து டாக்டர் பட்டம் பெற விரும்புவதாக டிராவிட் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former India captain and current A team coach Rahul Dravid rejected honorary doctorate conferred by Bangalore University ahead of its 52nd annual convocation on January 27