ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலம் வென்ற சாக்ஷி மாலிக்கிற்கும், மல்யுத்த வீரர் சத்தியவர்த்துக்கும் டும் டும் டும

ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் மல்யுத்தத்தில் மகளிர் பிரிவில் வெண்கம் பதக்கம் வென்ற இந்தியாவின் வீர மங்கை சாக்ஷி மாலிக்கிற்கும், மல்யுத்த வீரர் சத்தியவர்த் கடியானுக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருமணம் நடைபெற்றது

English summary

Sakshi Malik, who created history by becoming the first female wrestler to win an Olympic bronze medal, got married to Satyawart Kadian in Rohtak on Sunday.