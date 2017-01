ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்:சானியா இணை அதிர்ச்சி தோல்வி

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் சானியா இணை அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தது. கலப்பு இரட்டையர் இறுதிச்சுற்றில் ஸ்பியர்ஸ் - கபலா ஜோடியிடம் சானியா இணை வீழ்ந்தது.

#AusOpen 2017: @MirzaSania -Ivan Dodig suffer shock defeat to unseeded pair in final https://t.co/nslgGtu2GO pic.twitter.com/JRTsw1kMtB

English summary

Sania Mirza and her Croatian partner Ivan Dodig lost the Australian Open mixed doubles final 2-6, 4-6 to underdogs Abigail Spears and Juan Sebastian Cabal today in melbourn.