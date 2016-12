செரினா வில்லியம்ஸ்க்கு திருமணம்: ரெட்டிட் நிறுவன இணை இயக்குநரை மணக்கிறார்!

டென்னிஸ் சூப்பர் ஸ்டார் செரினா வில்லியம்ஸ்க்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெறவுள்ளது. அவர் ரெட்டிட் நிறுவனத்தின் இணை இயக்குநரான அலெக்ஸிஸ் ஒஹானியனை கைப்பிடிக்கவுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tennis superstar Serena Williams announced Thursday she is engaged to Reddit co-founder Alexis Ohanian, breaking the news with a poem on her verified Reddit account. o wedding date was announced.