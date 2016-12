ஆசிய பனிச்சறுக்கு சாம்பியன்ஷிப் போட்டி.. தங்கப் பதக்கம் வென்று இந்திய வீரர் அசத்தல்!

ஆசிய பனிச்சறுக்கு சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்றது. இதில் தங்கப் பதக்கம் வென்று இந்திய வீரர் சிவ கேசவன் அசத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Shiva Keshavan wins gold at Asian Luge Championships in Japan. Keshavan has participated in five Winter Olympics.this is the third Medal For Him in Asia luge Championship.