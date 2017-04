சிங்கப்பூர் ஓபன் சூப்பர் சூப்பர் சீரிஸ் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் பிவி.சிந்து வெற்றி!

சிங்கப்பூர் ஓபன் சூப்பர் சீரிஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் முதல் சுற்றில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

English summary

In the Singapore Open badminton super series PV Sindhu, Sai Praneeth enters in the second round.