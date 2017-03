2.5 கோடி பரிசுத் தொகையை கொடுத்த பிறகும் சாக்ஷி மாலிக் ஏன் இப்படி சொல்கிறார்.. ஹரியானா அரசு அதிர்ச்சி

ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற சாக்ஷி மாலிக்கிற்கு அறிவித்தபடி ரூ.2.5 கோடிக்கான காசோலையை அவர் தாயகம் திரும்பிய அன்றே வழங்கிவிட்டோம் என்று ஹரியானா அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Haryana Government has already given 2 and Half Crores to Saskhi Malik, i has denied her allegations.