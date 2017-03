2016 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் யார் தெரியுமா?

இந்த ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு வீரருக்கான விருது பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி.வி.சிந்துவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Ace shuttler and Rio Olympics silver medalist PV Sindhu was on Monday (March 20) bestowed the Best Sportsperson of the Year award at the Times of India Sports Awards (TOISA) here.