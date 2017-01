பதக்கத்தை திருப்பி அளித்தது கடினமான தருணம்.. உசேன் போல்ட் உருக்கம்!

எனது தங்கப் பதக்கங்களில் ஒன்றை திருப்பி அளித்தது கடினமாக இருந்தது என உசேன் போல்ட் கூறியுள்ளார்.

English summary

Usain Bolt feeling 'rough' over being stripped of 2008 Olympic relay gold medal