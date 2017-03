விராட் கோஹ்லிக்கு பாலி உம்ரிகர், அஸ்வினுக்கு திலீப் சர்தேசாய் விருது அறிவிப்பு

விராட் கோஹ்லி மற்றும் அஸ்வினுக்கு பி.சி.சி.ஐ. விருது அறிவித்துள்ளது.

English summary

India skipper Virat Kohli, who has been on a roll with the willow, was on Wednesday (March 1) named for the prestigious Polly Umrigar award while all-rounder Ravichandran Ashwin will be presented the Dilip Sardesai award at the Board of Control for Cricket in India's (BCCI) annual awards on March 8 here.