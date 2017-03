ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்ட 25 அகதிகள்

ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு 25 அகதிகள் இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். இவர் இன்று காலை கொழும்பு விமான நிலையத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர்.

English summary

25 refugees returned to Colombo airport in Sri Lanka from Australia today.