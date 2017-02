புலிகளுக்கு எதிரான யுத்தம்: இலங்கைக்கு 80% பயிற்சி அளித்தது இந்தியாவே.. சொல்வது கோத்தபாய

English summary

Srilanka's Former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa said that India helped immensely in the provision of training for the security forces.