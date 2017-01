தமிழகப் புரட்சிக்கு ஈழத் தமிழர்கள் ஆதரவு போராட்டம்- கிளிநொச்சி, மட்டக்களப்பில் போராட்டம்!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து ஈழத் தமிழர்கள் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர். கிளிநொச்சி, மட்டக்களப்பில் வியாழன்று போராட்டம் நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 23:52 [IST]

English summary

Eelam Tamils continue their support and hold protest in Kilinochi and Batticola.