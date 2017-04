காணாமல் போன தமிழர்கள் எப்போதுதான் கிடைப்பார்கள்… இலங்கை அரசை கண்டித்து 27ம் தேதி கதவடைப்பு

இலங்கையில் நடைபெற்ற உள்நாட்டு போரின் போது காணாமல் போன தமிழர்களை மீட்டுத் தரக் கோரி வரும் 27ம் தேதி கதவடைப்பு போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 18:30 [IST]

English summary

Families of missing will stage a protest against Sri Lanka government on 27th April.