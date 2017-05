கோத்தபாயவிடம் விடுதலைப் புலிகளைப் பற்றி போட்டு கொடுத்தேன்- கேபி பரபர பேட்டி

2009-ல் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் சிலர் எங்கே என கோத்தபாய தம்மிடம் கேட்டதாகவும் 2 மணிநேரம் அவருடன் உரையாடினேன் எனவும் புலிகளின் மூத்த தலைவர் கேபி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former LTTE Senior Leader Kumaran Padmanathan said that the Srilanka's then defence Secretary Gotabaya Rajapaksa wanted to know my whole story and where certain cadres were in 2009.