சிறையில் உள்ள 51 தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க முடிவு.. பேச்சுவார்த்தையில் இறங்கி வந்த இலங்கை

சிறைபிடிக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் 51 பேரை விடுவிக்க இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 18:20 [IST]

English summary

India - Sri lanka ministers met today about two countries fishermen issue. In that meet India asked sri lanka to release the boats of Tamilnadu fishermen. Srilanka says for that will review it. At the same time The Sri Lankan Government has requested to do not use fishing nets which prohibited for fishing.