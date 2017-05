இந்திய- இலங்கை இடையிலான இணைப்பு மலையகத் தமிழர்கள்.. மோடி புகழாரம்

மலையக மக்களுக்கு இந்தியா உறுதுணையாக இருக்கும் என்று இந்திய பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

Indian prime minister Modi told We are full support Lankan Tamil People.

