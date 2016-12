தமிழக மீனவர்களின் 122 படகுகளை நாட்டுடமையாக்கியது இலங்கை

தமிழக மீனவர்களின் 122 மீன் பிடி படகுகளை நாட்டுடமையாக்கி விட்டதாக இலங்கை அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீரா என்பவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Lankan minister Mahinda Amaraveera has said that the Lankan govt has taken 122 fishing boats belonged to Tamil Nadu fishermen for violation of law.