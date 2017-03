லைக்காவிற்கு எதிராக வன்னி எம்பி நிர்மலநாதன் பேச்சாம்… ரூ. 25 கோடி நஷ்டஈடு கேட்டு நோட்டீஸ்

லைக்கா நிறுவனத்திற்கு எதிராக இலங்கையின் வன்னி எம்பி சார்லஸ் நிர்மலநாதன் தமிழக தனியார் தொலைக்காட்சியில் பேசியதாகக் கூறி, ரூ25 கோடி நஷ்டஈடு கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது லைக்கா நிறுவனம்.

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 10:10 [IST]

English summary

Lyca has issued notice to TNA wanni MP Charles Nirmalanathan for his speech in private channel.