ராஜபக்சேவுடன் தொடர்பு இல்லை- வதந்தி பரப்பும் தமிழக அரசியல்வாதிகள்: லைக்கா பாய்ச்சல்

ராஜபக்சேவுடன் தங்களுக்கு தொடர்பு இல்லை என்றும் தமிழக அரசியல்வாதிகளே வதந்திகளை பரப்புவதாகவும் லைக்கா நிறுவனம் சாடியுள்ளது.

English summary

Lyca Company slammed that the TamilNadu politicians did nothing to alleviate the suffering of war-affected Srilankan Tamils.