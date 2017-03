திருகோணமலை: காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் குடும்பத்தினருடன் சம்பந்தன் பேச்சு

திருகோணமலையில் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் இணைந்து இன்று திங்கள்கிழமை 16-வது நாளாக சுழற்சி முறையிலான உண்ணாவிரதத்தினை மேற்கொண்டனர்.

Story first published: Monday, March 20, 2017, 15:00 [IST]

English summary

Missing men relatives commence fasting in Trincomalee and seek justice to them.