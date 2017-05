கொழும்பில் மகிந்த ராஜபக்சேவைச் சந்தித்தார் பிரதமர் மோடி!

இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சேவை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi met former President Mahinda Rajapaksa in Colombo on Thursday. Indian High Commisioner to Sri Lanka Taranjit Singh Sandhu told to reporters.