தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம்.. அடுத்தடுத்து டிவீட்டும் மோடி... இலங்கையிலிருந்து!

புத்த பூர்ணிமா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க 2 நாள் பயணமாக இலங்கை சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் நிகழ்ச்சிகள் மோடி செயலியிலும், டுவிட்டர் பக்கத்திலும் படு ஸ்பீடாக அப்டேட் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 9:53 [IST]

Prime Minister Narendra Modi's Srilanka visit to participate in Vesak day celebrations are updated instantly with his photographs in Tamil, Sinhala and English on twitter, facebook